Occasione Jovic, la Fiorentina chiede un acuto per la finale di Conference

Il ragazzo di Bifeljina è pronto. Partite come questa le sente sue. Dopo tre stagioni di “secca” finalmente si è ritrovato, è tornato quel goleador che da “momce”, da ragazzo in serbo, aveva portato a paragoni con Sergio Aguero e Radamel Falcao, Luka Jovic ha riscoperto il feeling col gol, insomma, ha liberato la mente dall’Incubo di essere diventato di colpo un “bidone”, dopo che fra o 16 e 22 anni era stato la principale speranza di Belgrado, tanto che il Real Madrid aveva speso per lut ben 60 milioni di euro nell’estate del 2019. «Non sempre va allenato il fisico – ha detto di recente il tecnico Italiano su di lui -, la sua mente nell’ultimo periodo è diversa e tutte le occasioni che si è creato nelle ultime partite nascono dal fatto di aver capito che cosa significa sacrificarsi e lavorare per il gruppo». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

