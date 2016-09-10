Ocampos: "A gennaio era tutto fatto con la Fiorentina, poi mi sono fatto male ed è saltato tutto"

Alla fine va bene così, meglio la paella di Burdisso alla bistecca Fiorentina, voglio batterli

L'esterno del Genoa, l'argentino Lucas Ocampos ha parlato al quotidiano genovese "Secolo XIX" ed ha parlato del passaggio molto vicino alla Fiorentina, alla vigilia della gara contro i viola. Queste le sue parole: "A gennaio stavo andando a Firenze, ora li trovo da avversario. Era tutto fatto per il passaggio in viola, poi mi sono fatto male e sono rimasto a Marsiglia, ma era una possibilità molto concreta. A questo punto meglio così, tanto l'asado che fa Burdisso è meglio della bistecca fiorentina. Però ora sono lo stesso in Italia. Ho tanta voglia di segnare. Ho visto il Ferraris come si scalda, voglio provare quell'emozione, magari già nella partita contro la Fiorentina. Batterli sarebbe molto importante per noi"