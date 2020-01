L’obiettivo per il centrocampo viola Alfred Duncan classe 93′, è stato inserito fra i titolari nella gara che prenderà inizio in questi minuti e che vedrà il Sassuolo andare a far visita al Genoa. De Zerbi lo schiererà nel 4-2-3-1, precisamente a sinistra nei trequartisti dietro a Caputo.

Queste le scelte, nel dettaglio, dei due allenatori di Genoa e Sassuolo, partita in programma alle ore 18.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pandev, Sanabria. All.: Nicola.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traorè, Duncan, Boga; Caputo. All.: De Zerbi.