Nzola torna a giocare dopo 56 giorni con la voglia giusta. Peso del gol incalcolabile 

Nzola è stato il protagonista. Il cocco di Vincenzo Italiano, il giocatore più criticato di tutta la stagione. Nzola è riapparso, dopo le non convocazioni, i momenti difficili. Torna come un’Araba Fenice che risorge. In una partita quasi caotica, in pieno stile Fiorentina, in cui i viola creano tanto, ma subiscono due reti, il gol dell’angolano è la risposta a tutto. Un palo e un gol, figli dell’insicurezza, ma anche della voglia di spaccare il mondo che Nzola aveva dentro di sè. Dopo 56 giorni torna a giocare, e segna. Il conto dei gol stagionali sale a 6, di cui 3 in Conference. Ma quello di ieri ha un peso specifico incalcolabile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

