Nzola non vuole andare in Coppa d’Africa. Corriere dello Sport: “Rischia la squalifica ma Fiorentina salva”

Nzola è stato chiaro, non vuole partire per la Coppa d’Africa. Sullo sfondo, infatti, resta ancora lo spettro della squalifica. Scontata in Nazionale (più che un allontanamento a tempo, in realtà, si tratterà di un addio definitivo deciso dalla Federazione del suo Paese per il “no, grazie” che Nzola ha ribadito più volte), molto meno probabile con la maglia viola, visto che per questioni di questo tipo (peraltro fin qui senza precedenti) le decisioni della FIFA non hanno tempi brevi e che, oltretutto, anche calciatori di altre Nazionali in queste ore hanno rifiutato la convocazione in Coppa d’Africa: è il caso dei tunisini Saad e Mejbr e del portiere maliano Samassa. Il tutto perché per tanti risulta difficile lasciare i rispettivi club nei momenti clou della stagione. Ed è la stessa riflessione che ha fatto Nzola, convocato l’ultima volta dall’Angola lo scorso marzo. Lo scrive La Nazione.