Nzola-Fiorentina un nuovo inizio? Domani con il Verona la prova decisiva per il centravanti 

Sottil, Belotti e infine Nzola. Una storia incredibile, la sua. Tornato tra i convocati dopo cinque esclusioni per mai precisati «motivi personali», giovedì è entrato in partita con una determinazione mai vista così come non lo si era mai visto esultare con tanto trasporto. Che sia, proprio sul finale, un nuovo inizio? La risposta potrebbe arrivare già domani a Verona visto che Italiano, nella logica del turnover, potrebbe anche buttarlo dentro dall’inizio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

