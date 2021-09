Nuytinck non ci sta: “Il rigore per la Fiorentina è inesistente e ce n’era uno netto per noi su Nacho”

Il difensore dell’Udinese Bram Nuytinck, ha parlato canale ufficiale del club friulano. Queste le sue dichiarazioni sulla sfida contro la Fiorentina:

“Dopo 3 sconfitte l’umore non è mai buono. Abbiamo giocato bene, ma perdere tre gare di fila non è mai bello. I rigori dati e non dati? Il fallo su Nacho era rigore, il fallo di Walace no, il rigore è inesistente”

