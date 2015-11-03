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Notizie Nuytinck Fiorentina

Convocati Sampdoria, Tante assenze per Stankovic contro la Fiorentina: c'è Sabiri, Nuytinck out

29 aprile 2023 19:37

Nuytinck non ci sta: "Il rigore per la Fiorentina è inesistente e ce n'era uno netto per noi su Nacho"

28 settembre 2021 13:33

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Sett. 17
Sett. 39