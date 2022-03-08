Nuovo Franchi, un museo ed un auditorium da 1.000 posti, copertura sottile e metallica

Al progetto di restyling del Franchi hanno lavorato circa 60 persone

Il restyling del Franchi sarà realizzato dallo studio Arup, con il capo progettista David Hirsch. Le foto svelate mostrano una forma rettangolare della copertura con una sottile lama metallica sopra le tribune storiche pensata per ridurre al minimo l'impatto visivo sullo skyline e celebrare l'eleganza e orizzontalità dell'immagine del progetto originale di Nervi. È previsto un museo per spazi espositivi e un Auditorium da mille posti. Al progetto di Arup Italia hanno lavorato circa 60 persone. Lo scrive Tuttosport.

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