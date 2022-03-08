Nuovo Franchi tra Bayern Monaco e Pechino: 40.000 posti, ad ottobre 2023 i primi cantieri

La road map ha I tempi serrati. Il comune di Firenze ha trovato le risorse

É quello dello Studio Arup, lo stesso che ha realizzato lo Stadio del Bayern Monaco e pure quello di Pechino. La capienza sarà di almeno 40.000 posti: saranno create nuove curve davanti a quelle attualmente esistenti, spazi commerciali e un albergo. La road map ha i tempi stretti, i cantieri dovranno iniziare nell’ottobre del 2023 e chiudere entro il 2026. Il Comune di Firenze ha trovato le risorse. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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