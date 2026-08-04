Nuovo colpo in difesa per la Fiorentina? Dalla Francia rimbalza il nome di Antoine Mendy

Il centrale senegalese classe 2004 sarebbe tra i profili seguiti dalla società viola. Il Nizza è pronto a cederlo per esigenze economiche

La Fiorentina guarda in Francia per rinforzare ancora il reparto arretrato. Tra i nomi che sarebbero finiti sul taccuino della dirigenza viola c'è quello di Antoine Mendy, giovane difensore del Nizza che potrebbe lasciare il club in questa finestra di mercato.

Nato in Francia nel 2004 e rappresentante della nazionale senegalese, Mendy è un centrale di 187 centimetri, apprezzato per la sua forza fisica, la capacità nei duelli e i margini di crescita. Cresciuto interamente nel settore giovanile del Nizza, ha conquistato spazio stagione dopo stagione fino a diventare una pedina importante della prima squadra, totalizzando 36 presenze nell'ultima annata.

Anche a livello internazionale il difensore ha già maturato esperienza con il Senegal, collezionando sette apparizioni e facendo parte della spedizione che ha preso parte ai Mondiali, pur senza scendere in campo durante il torneo.

Secondo quanto riportato dal portale francese Foot Mercato, il Nizza sarebbe disposto ad ascoltare offerte per il giocatore. La società francese è infatti chiamata a fare cassa in un momento di cambiamenti societari, con il proprietario Jim Ratcliffe intenzionato a cedere il club.

La Fiorentina seguirebbe con attenzione l'evolversi della situazione, ma la corsa a Mendy si preannuncia tutt'altro che semplice. Il Crystal Palace sarebbe attualmente in vantaggio nella corsa al difensore, mentre anche l'Udinese avrebbe manifestato un concreto interesse per il talento senegalese.