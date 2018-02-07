Con i nuovi diritti TV la Fiorentina avrà un fatturato superiore ai 100 milioni di euro all'anno

Oggi TuttoMercatoWeb vi porta a scoprire come cambieranno i bilanci delle squadre di Serie A con la nuova offerta di Mediapro per i diritti televisivi, attualizzata (e cristallizzata) con la Legge Mel...

Oggi TuttoMercatoWeb vi porta a scoprire come cambieranno i bilanci delle squadre di Serie A con la nuova offerta di Mediapro per i diritti televisivi, attualizzata (e cristallizzata) con la Legge Melandri e gli attuali risultati sportivi.

Le grandissime annate della Fiorentina sembrano incominciare a esaurirsi, con gli ultimi cinque anni che vanno, via via, peggiorando. Probabile che in questa annata la viola scenda sotto i 50 milioni di euro - molto dipenderà dalla posizione finale di classifica - in netta discesa rispetto agli anni passati.

Quanto guadagnerebbe - Il miglioramento sarebbe palpabile, di circa 18 milioni di euro, sempre dato dalle ultime prestazioni negli anni. Certo è che anche la base dei tifosi andrebbe ad aumentare sensibilmente, mentre la parte fissa - come spesso accade per le società di media classifica - farebbe la parte del leone. Impatto sul fatturato - La Fiorentina è scesa durante gli ultimi anni, anche se molto dipenderà dalle plusvalenze e dai diritti/obbligo di riscatto futuri, come quello di Nikola Kalinic. Di fatto la valutazione potrebbe subire variazioni, ma un aumento di un quinto è realistico, con i viola che sfonderebbero quota 100.

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