Nuova Mercafir: il rischio è che i tempi si allunghino troppo. E allora lo stadio...

Lo sviluppo a nord-ovest di Firenze, di cui si parla da 70 anni, ancora non s'ha da fare

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda i ritardi nella valutazione dell'impatto ambientale sull'area in cui dovrebbe sorgere la Nuova Mercafir. Le implicazioni di tale situazione vanno inevitabilmente ad influire anche sulla costruzione della nuova cittadella viola.

"I tempi di realizzazione della Nuova Mercafir rischiano di allungarsi e questo determinerebbe un ritardo anche nella costruzione della ormai famosa cittadella viola. I grossisti sono preoccupati dall'attesa relativa alla valutazione d'impatto ambientale, in ritardo anche a causa delle valutazioni che devono essere fatte relativamente all'orientamento della seconda pista dell'aeroporto di Peretola. Il rischio è che i tempi si dilatino troppo per essere sostenuti sia dai lavoratori che dal Comune. Lo sviluppo a nord-ovest di Firenze, di cui si parla da 70 anni, ancora non s'ha da fare".

Fonte: La Nazione