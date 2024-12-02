Nunziata: "Impossibile pensare al sorteggio dell'Europeo. Un abbraccio a Bove, lo aspettiamo in campo"

Domani il sorteggio della fase finale dell'Europeo Under 21, in programma dall'11 al 28 giugno. Il pensiero di Carmine Nunziata, CT della squadra azzurra, però, è tutto per Edoardo Bove dopo il malore...

Domani il sorteggio della fase finale dell'Europeo Under 21, in programma dall'11 al 28 giugno. Il pensiero di Carmine Nunziata, CT della squadra azzurra, però, è tutto per Edoardo Bove dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter: "Il sorteggio dell'Europeo e il calcio passano in secondo piano - ha detto Nunziata ai canali della FIGC -. Il nostro pensiero è rivolto soltanto a Edoardo Bove e alla sua famiglia. Speriamo in una sua pronta guarigione e lo aspettiamo in campo".

LA DEDICA DI DODÒ A BOVE: “CORREREMO PER TE OGNI MINUTO, TI ASPETTIAMO IN CAMPO A TRASMETTERCI GIOIA”

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