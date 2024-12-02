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Nunziata: "Impossibile pensare al sorteggio dell'Europeo. Un abbraccio a Bove, lo aspettiamo in campo"

Domani il sorteggio della fase finale dell'Europeo Under 21, in programma dall'11 al 28 giugno. Il pensiero di Carmine Nunziata, CT della squadra azzurra, però, è tutto per Edoardo Bove dopo il malore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2024 17:15
Nunziata: "Impossibile pensare al sorteggio dell'Europeo. Un abbraccio a Bove, lo aspettiamo in campo" -
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Domani il sorteggio della fase finale dell'Europeo Under 21, in programma dall'11 al 28 giugno. Il pensiero di Carmine Nunziata, CT della squadra azzurra, però, è tutto per Edoardo Bove dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter: "Il sorteggio dell'Europeo e il calcio passano in secondo piano - ha detto Nunziata ai canali della FIGC -. Il nostro pensiero è rivolto soltanto a Edoardo Bove e alla sua famiglia. Speriamo in una sua pronta guarigione e lo aspettiamo in campo".

LA DEDICA DI DODÒ A BOVE: “CORREREMO PER TE OGNI MINUTO, TI ASPETTIAMO IN CAMPO A TRASMETTERCI GIOIA”

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