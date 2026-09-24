Nuno Gomes: "Mai mi sarei aspettato una Fiorentina così in difficoltà, il mercato diceva altro"

L'ex giocatore viola ha parlato della situazione in casa Fiorentina

Nuno Gomes non ha mai dimenticato la Fiorentina, un club che gli è rimasto impresso nella mente e nel cuore. L'ex centravanti portoghese è stato una figura chiave nell'ultimo successo dei gigliati, firmando la rete determinante nella finale di ritorno di Coppa Italia disputata contro il Parma.

“Un orgoglio aver vestito la maglia viola” «Rappresentare la Fiorentina e scendere in campo con quella maglia è stato per me un motivo di enorme orgoglio – ha dichiarato l'ex attaccante ai microfoni di Ilovepalermocalcio.it – Mantengo un rapporto davvero unico con la società e con la città. Il biennio trascorso a Firenze ha segnato una tappa fondamentale del mio percorso calcistico, lasciandomi ricordi splendidi sia sul piano sportivo che a livello personale».

“Mi addolora vedere la Fiorentina così in affanno” Commentando l'inizio di questo campionato: «Se mi figuravo una partenza così complicata per i viola? Sinceramente no. Considerata la campagna acquisti estiva, mi attendevo un avvio di stagione ben differente. Tuttavia, con l'ingaggio di Paolo Vanoli, la squadra dà l'impressione di aver imboccato la carreggiata corretta e mi auguro che prosegua su questo cammino. Nel mondo del calcio contano i singoli di qualità, ma è indispensabile costruire un gruppo solido, individuare i giusti assetti e disporre del tempo necessario per lavorare. Mi dispiace molto notare la Fiorentina in una posizione complessa, visto il profondo legame che mi unisce al club e alla città, e spero davvero che riesca a riposizionarsi in fretta sui livelli che le competono».