Numeri da horror quelli della difesa: Comuzzo e Ranieri hanno bisogno di riposo
Fiorentina nel momento più complicato della stagione
La Fiorentina sta attraversando il momento più complicato della stagione, anche per il rendimento in difesa. Suggerisce un cambio della linea a quattro davanti a De Gea: nessuna punizione o taglio drastico, ma una rotazione per garantire freschezza fisica e mentale a un quartetto - Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens - che ha giocato praticamente sempre.
Il problema riguarda il rendimento nei secondi tempi: prima un punto di forza (fino a metà dicembre un solo gol subito dal 45' in poi) ora è diventato un punto debole, con otto reti incassate tra il 45' e il 90' nell'ultimo mese. Un crollo mentale, che dovrebbe portare a concedere un po' di riposo a Comuzzo e Ranieri. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/patto-di-responsabilita-al-viola-park-la-curva-fiesole-non-sara-allolimpico-serve-invertire-la-marcia/285778/#google_vignette