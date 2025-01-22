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Numeri da horror quelli della difesa: Comuzzo e Ranieri hanno bisogno di riposo

Fiorentina nel momento più complicato della stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2025 09:09
Numeri da horror quelli della difesa: Comuzzo e Ranieri hanno bisogno di riposo - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina sta attraversando il momento più complicato della stagione, anche per il rendimento in difesa. Suggerisce un cambio della linea a quattro davanti a De Gea: nessuna punizione o taglio drastico, ma una rotazione per garantire freschezza fisica e mentale a un quartetto - Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens - che ha giocato praticamente sempre.

Il problema riguarda il rendimento nei secondi tempi: prima un punto di forza (fino a metà dicembre un solo gol subito dal 45' in poi) ora è diventato un punto debole, con otto reti incassate tra il 45' e il 90' nell'ultimo mese. Un crollo mentale, che dovrebbe portare a concedere un po' di riposo a Comuzzo e Ranieri. Lo scrive La Nazione.

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