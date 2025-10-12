Nulla di grave per Kean, quasi impossibile il recupero per Israele, col Milan può esserci. Le ultime
La Fiorentina tira un sospiro di sollievo, l'infortunio di Kean non è grave e il recupero può avvenire in tempi brevi
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2025 19:04
Moise Kean domani effettuerà la risonanza magnetica per capire l'entità del suo infortunio ma i primi esami sono negativi e dunque non sembrano esserci grandi lesioni alla caviglia del centravanti della Fiorentina. Una buona notizia dunque, con l'infortunio che non sembra essere nulla di grave per Kean. Molto difficile, se non quasi impossibile che venga rischiato da Gattuso contro Israele mentre Stefano Pioli spera di averlo a disposizione per la gara contro il Milan in programma domenica sera alle ore 20.45 allo stadio San Siro.