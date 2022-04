Notte fonda al Franchi, seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina, l’Udinese fa 4-0

Al 2′ cross dentro di Sottil per Piatek che prova il tiro ma Silvestri para. Prima occasione dunque per la Fiorentina. All’8′ palla gol per Nico Gonzalez, doppia sterzata dell’argentino ma Silvestri salva l’Udinese deviando la palla in angolo. All’11’ Bonaventura in area sbaglia il passaggio, che finisce nei piedi di un calciatore friulano ma alla fine i viola riescono a sventare il pericolo. Al 12′ l’Udinese passa in vantaggio al Franchi contro la Fiorentina con la rete di Marì, Terracciano non riesce ad evitare il peggio per i viola. Al 35′ l’Udinese trova il raddoppio con Deulofeu che segna sulla ribattuta. Doppia occasione su calcio d’angolo al 43′. Al 43′ Biraghi prova il tiro al volo ma la palla finisce a lato. Al 45′ cross di Biraghi per Odriozola, che prova con il tiro ma Silvestri para. Al 46′ cross dentro di Odriozola, Sottil prova il tiro ma è centrale.

Al 47′ ottimo scambio dei viola, Sottil prova il tiro che viene deviato. Al 51′ Udinese vicino al 3-0 con il tiro di Deulofeu. Al 56′ bel cross dentro di Odriozola, arriva Martinez Quarta ma incorna il pallone che finisce a lato. Al 57′ Cabral appoggia il pallone per Maleh che va al tiro ma Silvestri salva in angolo. All’81’ l’Udinese trova la traversa. Al 92′ in gol Walace. Udogie mette il punto esclamativo al 95′.

