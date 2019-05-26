NOTA ACF: DOMANI LA RICHIESTA DI UN URGENTE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Questa la nota diramata ufficialmente dalla Fiorentina:La Fiorentina comunica che provvederà domani mattina a richiedere ai suoi Consiglieri la convocazione urgente di un Consiglio di Amministrazione.
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2019 00:16
Questa la nota diramata ufficialmente dalla Fiorentina:
La Fiorentina comunica che provvederà domani mattina a richiedere ai suoi Consiglieri la convocazione urgente di un Consiglio di Amministrazione.