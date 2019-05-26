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NOTA ACF: DOMANI LA RICHIESTA DI UN URGENTE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Questa la nota diramata ufficialmente dalla Fiorentina:La Fiorentina comunica che provvederà domani mattina a richiedere ai suoi Consiglieri la convocazione urgente di un Consiglio di Amministrazione.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2019 00:16
NOTA ACF: DOMANI LA RICHIESTA DI UN URGENTE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE -
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Questa la nota diramata ufficialmente dalla Fiorentina:

La Fiorentina comunica che provvederà domani mattina a richiedere ai suoi Consiglieri la convocazione urgente di un Consiglio di Amministrazione.

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