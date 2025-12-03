Noselli su Piccoli: “La società ha sbagliato a comprarlo, non è abituato a giocare in certe realtà”

Alessandro Noselli, ex attaccante di Sassuolo e dei New York Cosmos di Rocco Commisso, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le sue dichiarazioni: “Nessuno si aspettava la Fiorentina così in basso e che non riuscisse a venirne fuori. In questo momento il problema non è la qualità dei giocatori ma la loro testa. Spero che si riprenda il prima possibile, i giocatori ci sono e sulla carta è molto più forte di altre squadre; credo che la Fiorentina riuscirà a fare quel qualcosa in più per salvarsi. E’ come quando un attaccante non segna, un a volta che ti sblocchi prendi il via”.

Aggiunge: “Adesso devi compattarti, fare le cose semplici e remare tutti dalla stessa parte. Vanoli è partito bene come mentalità, poi vediamo se anche un cambio di modulo può aiutare la squadra. Alla lunga la Fiorentina un gol lo fa, l’importante è non subirlo e un passaggio alla difesa a 4 potrebbe essere d’aiuto. La sensazione che la squadra sia rimasta sola c’è, ovviamente se il Presidente ha problemi di saluta è normale che possa pensare meno alla Fiorentina, ma ci dovrebbe essere chi fa le sue veci; l’unione in queste situazioni fa la differenza. Anche lo stadio è un grosso problema, è un mix di problemi che hanno portato questa situazione”.

Su Piccoli: “Non so se è un giocatore che avrei preso quest’estate; non credo sia un giocatore preso per essere il titolare. Non essendo abituato a giocare in realtà come la Fiorentina può succedere che vada in difficoltà. Secondo me la Fiorentina doveva scegliere altro, ma adesso che è lì Piccoli deve fare qualcosa in più”.