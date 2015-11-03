Notizie Noselli Fiorentina

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Noselli su Piccoli: "La società ha sbagliato a comprarlo, non è abituato a giocare in certe realtà"
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Noselli: "Commisso non può pensare di lavorare in Italia come in America. Penso se ne sia accorto"
16 aprile 2021 21:20
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