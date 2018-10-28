NonVAR: a Napoli si inizia senza l’assistenza video. L’annuncio accompagnato dai fischi...

Il mancato collegamento tra la cabina Var e l'arbitro Massa ha impedito il puntuale inizio di Napoli-Roma, posticipo domenicale della 10ma giornata di campionato. la partita è poi iniziata senza l'aus...

Il mancato collegamento tra la cabina Var e l'arbitro Massa ha impedito il puntuale inizio di Napoli-Roma, posticipo domenicale della 10ma giornata di campionato. la partita è poi iniziata senza l'ausilio momentaneo della var. L'arbitro Massa ha dapprima atteso i ripristino regolare dei collegamenti e infine, dopo aver informato sul campo le due squadre, ha dato inizio alla gara. La notizia è stata comunicata attraverso gli altoparlanti ai tifosi presenti sugli spalti i quali hanno accompagnato la notizia con una sonora bordata di fischi.

Fonte: ansa