Nonostante sarà separazione a fine anno, la Fiorentina pronta a dare chance a Dodò in caso di merito
Dodò non rientra nei piani futuri della Fiorentina, ma potrà ancora trovare spazio in stagione qualora riuscisse a convincere il club con le proprie prestazioni
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2026 18:32
Il futuro di Dodò non sembra destinato a proseguire a lungo in maglia viola, ma questo non significa che il terzino non possa avere le sue occasioni nel corso dell’attuale stagione.
Qualora il giocatore riuscisse a dare il 100%, dimostrando in allenamento maggiore impegno e di essere all’altezza della situazione, la Fiorentina potrebbe comunque concedergli spazio.
La posizione del club sul futuro resta dunque chiara, ma le prestazioni di Dodò potranno comunque permettergli di ritagliarsi qualche opportunità nel corso della stagione.