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Nonostante le assenze Vanoli non torna alla difesa a 3: Comuzzo terzino destro e davanti Harrison

Dodò si era fermato durante l’allenamento di sabato scorso per un problema ai flessori della coscia destra. Gli esami hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il giocat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2026 12:08
Nonostante le assenze Vanoli non torna alla difesa a 3: Comuzzo terzino destro e davanti Harrison -
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Dodò si era fermato durante l’allenamento di sabato scorso per un problema ai flessori della coscia destra. Gli esami hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il giocatore però è indisponibile
Le brutte notizie non sono finite: nell'elenco dei convocati mancano i cognomi di Mandragora, Fortini, Parisi e Solomon
Al momento quindi Harrison viaggia verso una maglia da titolare mentre l'emergenza in difesa dovrebbe essere risolta con Comuzzo a destra. Davanti pronta la staffetta Kean-Piccoli. Lo scrive Sky Sport

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson

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