Nonostante le assenze Vanoli non torna alla difesa a 3: Comuzzo terzino destro e davanti Harrison

Dodò si era fermato durante l’allenamento di sabato scorso per un problema ai flessori della coscia destra. Gli esami hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il giocat...

Dodò si era fermato durante l’allenamento di sabato scorso per un problema ai flessori della coscia destra. Gli esami hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il giocatore però è indisponibile

Le brutte notizie non sono finite: nell'elenco dei convocati mancano i cognomi di Mandragora, Fortini, Parisi e Solomon

Al momento quindi Harrison viaggia verso una maglia da titolare mentre l'emergenza in difesa dovrebbe essere risolta con Comuzzo a destra. Davanti pronta la staffetta Kean-Piccoli. Lo scrive Sky Sport

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson