Non vi preoccupate empolesi, mal che vada la serie A la venite a guardare a Firenze...

La sconfitta dell'Inter a Crotone ha riaperto incredibilmente la lotta salvezza. Così la partita dell'Empoli a Firenze diventa fondamentale...

Tra meno di una settimana sarà Fiorentina contro Empoli, Firenze incontra una piccola città limitrofa. Una partita importantissima sia per la squadra viola per la rimonta Europa League e sia per la squadra azzurra che sta lottando per la salvezza. La giornata che si è appena conclusa ha visto il risultato più incredibile e sorprendente, la vittoria del Crotone contro l'Inter. Questi tre punti hanno riaperto la corsa salvezza.

Per questo motivo l'Empoli, che fino ad ora si è cullata sulle ultime tre della classe e della loro media punti imbarazzante, si ritrova con soli tre punti di vantaggio sul Crotone terz'ultimo. Adesso il tempo delle sconfitte tranquille è finito e l'Empoli deve per forza rimettersi a camminare. Così la prossima partita a Firenze contro la Fiorentina diventa fondamentale per la squadra di Martusciello.

Per la Fiorentina invece, il prossimo turno è una giornata da sfruttare assolutamente in vista della qualificazione in Europa League dato che l'Atalanta sarà impegnata a Roma contro i giallorossi e per via del derby di Milano. In pratica in caso di vittoria viola, la squadra di Paulo Sousa sicuramente recupererà punti sul qualcuna delle tre. Una grande occasione e un turno super favorevole.

Con la permanenza in serie A così in bilico però i tifosi dell'Empoli possono star tranquilli, in caso di retrocessione basterà fare qualche chilometro per vedere il calcio di serie A. Ne gioverebbe il Franchi che sarà più pieno, sarebbe una buona notizia. Storicamente è sempre stato cosi. La settimana dello scontro con i cugini minori è iniziata...

Flavio Ognissanti