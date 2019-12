Un anno in più per la Leggenda. Con questo messaggio il Real Betis ha annunciato, pochi minuti fa, il rinnovo di contratto di Joaquin. “Non ti ritirare mai, capitano”, l’ulteriore attestato di stima del claub andaluso per l’ex Fiorentina che ha messo nero su bianco il nuovo accordo valido fino al giugno del 2021.

Tutomercatoweb.com