Non solo un Franchi moderno, investimento da 450 milioni (95 del PNRR, 190 della tramvia)

Il silenzio della Fiorentina sul nuovo Franchi fa molto rumore

Il Franchi del futuro sarà moderno. Il concorso é stato vinto da Arup Italia. Il progetto prevede una doppia copertura rettangolare, curve rifatte oltre 40.000 posti. Un investimento da 450 milioni, compresi i 95 del PNRR e i 190 della tramvia. Fa rumore il silenzio della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Della Sera.

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