Non solo il nuovo stadio, a Firenze arriva anche il nuovo aereoporto. La conferma entro fine novembre

La Nazione racconta di questa doppia svolta per Firenze. Il ministro italiano dell'ambiente conferma, a breve il via libera

La “Via” (valutazione di impatto ambientale) dell’aeroporto Vespucci arriverà entro fine anno. Se tutto andrà secondo le previsioni, il decreto potrebbe essere firmato addirittura prima: entro la fine di novembre, come ha confermato ieri il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. La decisione, in effetti già presa, per la nuova normativa, sarà formalizzata entro il 20 settembre. In parole povere la prossima settimana sarà reso ufficiale il passaggio del procedimento di Via dalla vecchia alla nuova normativa. Si esce dunque dall’impasse che sinora ha tenuto in stallo il procedimento di Via, bloccando l’intero sviluppo a Nord Ovest della città.

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