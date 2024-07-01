Non solo Savic e Depay, tante occasioni nel mercato degli svincolati per la Fiorentina

La Fiorentina va incontro a quella che sarà una lunga e calda sessione di calciomercato, tra reparti completamente da rifondare e un nuovo ciclo da aprire le operazioni in entrata saranno tante, ed ec...

La Fiorentina va incontro a quella che sarà una lunga e calda sessione di calciomercato, tra reparti completamente da rifondare e un nuovo ciclo da aprire le operazioni in entrata saranno tante, ed ecco che il mercato dei giocatori svincolati può aiutare la Fiorentina a risparmiare qualche milione per i cartellini. Quest'anno il mercato dei giocatori svincolati è composto principalmente da grandi campioni giunti ormai agli ultimi anni di carriera come Marco Reus, Mats Hummels e Varane, o di giocatori fuori portata per la Fiorentina come Adrien Rabiot e Thiago Alcantara.

Ma oltre a questi ci sono giocatori che potrebbero fare al caso della Fiorentina, due nomi su tutti Ndidi e Guido Rodriguez. Sia Ndidi che Rodriguez sono due mediani che all'occorrenza possono fare anche i difensori centrali, due ruoli su cui la Fiorentina dovrà fare degli investimenti, entrambi sono due giocatori di esperienza, 27 anni Ndidi e 30 Rodriguez, e sono nel giro delle loro Nazionali.Due giocatori di spessore che sicuramente alzerebbero il livello del centrocampo viola.

Davanti oltre a Depay già accostato al club viola, ci sono Yazici, Martial, Iheanacho, Pepé e Ben Yedder. Tutti giocatori di grande talento che per un motivo o per l'altro non sono mai riusciti ad affermarsi pienamente e a rispettare le aspettative che i top club avevano riposto in loro, proprio quei profili che la Fiorentina nel corso degli anni è andata a prendere sperando in un loro rilancio. Ovviamente non è sempre facile arrivare a questi profili nonostante siano a parametro 0, un po' per le alte richieste salariali un po' per la forte concorrenza di club più forti, e non tutti questi nomi aiuterebbero la Fiorentina ad alzare l'asticella, ma alcuni come Depay o Rodriguez seppur molto difficili potrebbero essere dei grandi affari per il club viola

BREKALO TORNA A FIRENZE

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