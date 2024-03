Non solo Nico e Bonaventura, adesso i rigori li calci Milenkovic. In Nazionale è un rigorista 

Nikola Milenkovic rigorista della Fiorentina? Sì, perché no. Italiano infatti, non dovrà sottovalutare l’aspetto psicologico. La porta sembra più piccola, il portiere più grande e la Fiorentina si perde nelle paura e nelle ansie. Non è accettabile vedere una serie così lunga e continua di errori su errori, soprattutto in un momento così cruciale della stagione. E quindi, non solo Nico Gonzalez e Bonaventura, ma Nikola Milenkovic può essere una soluzione interessante. Rigorista già in nazionale, il centrale serbo non si è mai tirato indietro. Chissà, se sarà lui il prescelto la prossima volta. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, IL COMUNICATO DELLA FIESOLE