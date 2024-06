Non solo il grande bomber, la Repubblica annuncia: “La Fiorentina vuole un top a centrocampo”

Girano tanti, troppi, nomi intorno alla Fiorentina. Negli ultimi giorni sono tanti i profili monitorati e/o accostati a vario titolo alla squadra viola che – questo è certo – farà molte operazioni in estate. La Repubblica di oggi riporta un dettaglio molto interessante: la Fiorentina vuole regalare a Palladino, un grande nome, un profilo internazionale capace veramente di alzare il livello per appeal internazionale e valore tecnico. “Un profilo top secret, concordato e proposto al nuovo tecnico durante uno dei primi summit di mercato” si legge nell’articolo. Insomma l’idea è concreta e sarebbe già stata avviata una trattativa che però tra ingaggio e valutazione resta ad oggi in salita. Ma se l’indiscrezione fosse confermata, oltre al grande centravanti, ci sarebbe da attendersi anche un grande centrocampista.

NAZIONE: “FIORENTINA FORTE SU TESSMANN DEL VENEZIA, COSTA 7 MILIONI. CONCORRENZA ATALANTA”