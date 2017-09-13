Non solo grinta e corsa, così Jordan Veretout sta stupendo tutti alla Fiorentina

Il centrocampista francese è una delle grandi sorprese di questo inizio di campionato secondo La Gazzetta dello Sport

Franco tiratore. Chi si aspettava da Jordan Veretoutsolo grinta e muscoli sbagliava. Perché il piede del francese è carico almeno quanto il suo morale. E la punizione gioiello contro il Verona è la sublimazione di qualcosa che l’ex St. Etienne aveva già fatto intravedere. Ovvero una clamorosa capacità di concludere pericolosamente verso la porta. Una grande sorpresa per questa Fiorentina e per tutto il calcio italiano.

La Gazzetta dello Sport