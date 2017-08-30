Non solo Giaccherini, la Fiorentina ha deciso di prendere anche un attaccante, chiesto Thereau all'Udinese

A grande sorpresa sondaggio importante della società viola per Thereau, possibile uno scambio con Babacar

La Fiorentina aspetta il via libera del Napoli per Giaccherini, avendo incassato il sì del diretto interessato. Saranno ore molto calde, ma attenzione alle sorprese. Perché nelle ultime ore la Fiorentina ha fatto importanti sondaggi per Cyril Thereau evidentemente non più intoccabile a Udine. E siccome ai friulani, sulle tracce di Maxi Lopez, piace da sempre Babacar può essere una trama delle ultime ore di mercato. La Fiorentina ha comunque deciso di prendere un centrocampista offensivo o un attaccante. Ore caldissime.

Alfredopedullà.com