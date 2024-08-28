Non solo Empoli e Venezia su Brekalo. Dalla Spagna: "C'è anche il Maiorca sull'esterno croato"

Josip Brekalo non partirà alla volta dell'Ungheria per la sfida tra Fiorentina e Puskas Akademia, gara valida per il ritorno dei playoff di Conference League. Dopo i corteggiamenti di Empoli e Venezia...

Josip Brekalo non partirà alla volta dell'Ungheria per la sfida tra Fiorentina e Puskas Akademia, gara valida per il ritorno dei playoff di Conference League. Dopo i corteggiamenti di Empoli e Venezia, si allunga la lista delle pretendenti per l'ala croata. Stando quanto riportato dal quotidiano spagnolo Relevo, il Maiorca sta trattando per l'arrivo di Brekalo in Spagna.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL PUSKAS: CI SONO IKONÉ E AMRABAT. ASSENTI BREKALO E BARAK

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