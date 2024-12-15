Non solo dalla Conference, Biraghi fuori dai convocati per la gara con il Bologna

Palladino ha diramato la lista dei convocati ieri alle 18

Alle 18 di ieri, Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi contro il Bologna in campionato. Tra i nomi spicca il ritorno di Cataldi, che aveva saltato l’incontro contro il LASK. L'ex Lazio ha superato il problema alla caviglia che lo aveva tenuto fuori. Sul fronte degli esclusi, però, pesano due assenze: quella ormai abituale di Marin Pongračić, ancora alle prese con i problemi alla coscia, e quella di Cristiano Biraghi. Quest’ultimo, escluso anche nel match di Conference League per scelta tecnica, finisce nuovamente fuori rosa. Dopo una settimana movimentata dalle dichiarazioni del suo procuratore, questa esclusione assume ancora più rilevanza. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/vincere-contro-il-passato-per-la-storia-ed-i-sogni-di-alta-classifica-gudmundsson-lasso-nella-manica-di-palladino/280906/