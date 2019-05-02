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Non solo Chiesa, il DS della Juventus al Franchi per seguire Nikola Milenkovic

Su tuttomercatoweb vengono elencati i giocatori seguiti dal vivo da Fabio Paratici nel corso delle ultime settimane. Tra questi c’è senz’altro Federico Chiesa, obiettivo conclamato della Juventus. Ma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2019 13:39
Non solo Chiesa, il DS della Juventus al Franchi per seguire Nikola Milenkovic - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Su tuttomercatoweb vengono elencati i giocatori seguiti dal vivo da Fabio Paratici nel corso delle ultime settimane. Tra questi c’è senz’altro Federico Chiesa, obiettivo conclamato della Juventus. Ma il n°25 viola non è stato il solo giocatore “attenzionato” lunedì scorso al Franchi dal dirigente bianconero: anche Nikola Milenkovic era tra gli osservati speciali dell’ultimo Fiorentina-Sassuolo. La Juventus, infatti, è a caccia di un difensore centrale vista la perdita sicura di Barzagli (che si ritirerà a fine stagione) e quella possibile di Rugani, per il quale verranno prese in considerazioni eventuali offerte visto che fin'ora non ha convinto moltissimo

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