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Non solo Chiesa e Simeone, prolungamento e adeguamento anche per Biraghi, si tratta il rinnovo

Fiorentina al lavoro. Tra campo e mercato. Non solo il Cholito e Federico Chiesa. La società viola nelle prossime settimane avvierà i contatti anche per il prolungamento di Cristiano Biraghi. Lavori i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 11:34
Non solo Chiesa e Simeone, prolungamento e adeguamento anche per Biraghi, si tratta il rinnovo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Fiorentina al lavoro. Tra campo e mercato. Non solo il Cholito e Federico Chiesa. La società viola nelle prossime settimane avvierà i contatti anche per il prolungamento di Cristiano Biraghi. Lavori in corso. Biraghi può proseguire la sua avventura a Firenze con adeguamento e allungamento del contratto. Proprio come Giovanni Simeone, per il quale bisognerà aspettare ancora qualche settimana ma poi arriverà la fumata bianca. La Fiorentina si muove, anche Biraghi va verso il rinnovo...

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