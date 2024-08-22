Non solo 4 acquisti per Palladino la Fiorentina deve piazzare anche molti esuberi, da Infantino fino a Barak

Raffaele Palladino è stato chiaro nel post partita di Fiorentina-Puskas Akademia, per fare il suo gioco e costruire un identità servono due difensori, un centrocampista e un esterno dando l'idea di co...

Raffaele Palladino è stato chiaro nel post partita di Fiorentina-Puskas Akademia, per fare il suo gioco e costruire un identità servono due difensori, un centrocampista e un esterno dando l'idea di come ci sia molto da lavorare sul mercato in entrata, ma per un mercato in entrata ancora apertissimo c'è il mercato in uscita che è tutt'altro che chiuso. Infatti oltre che alle spinose questioni legate a Amrabat e soprattutto a Nico Gonzalez c'è tutta una serie di esuberi ancora da piazzare.

In uscita infatti ci sono i vari Christensen, Infantino, Sabiri, Barak e Brekalo che in queste prime due apparizioni non sono mai stati presi in considerazione da mister Palladino, ma oltre a loro qualora i desideri del tecnico viola dovessero essere esauriti, sarebbero altri i giocatori che andrebbero ad avere un ruolo marginale in questa squadra. Lo stesso Bianco che oggi è partito titolare in caso di arrivo di un altro centrocampista, vista la probabile permanenza di Amrabat e l'arrivo di Richardson, rischierebbe di avere poco spazio a disposizione. Così come Parisi in caso di arrivo di un nuovo esterno sinistro a centrocampo. Insomma Daniele Pradè ha molto da lavorare in quest'ultima settimana di mercato sia in uscita che in entrata.

FIORENTINA-PUSKAS AKADEMIA

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