"Non mi sorprende che Pedro sia in primavera e non giocherà nemmeno contro la Samp"

Durante la trasmissione di Radio Bruno, a Pranzo col Pentasport, Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina: "Con il 3-5-2, adesso la squadra ha trovato certezze. In questo momento la Fiorentina non ries...

Durante la trasmissione di Radio Bruno, a Pranzo col Pentasport, Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina: "Con il 3-5-2, adesso la squadra ha trovato certezze. In questo momento la Fiorentina non riesce a reggere un attaccante in più. Quando la Fiorentina avrà più condizione e consapevolezze, potrà permettersi anche le tre punte. Caceres è importante perché ha cattiveria, cosa che non hanno né Pezzella, né Milenkovic. Montella sbagliò a non farlo giocare contro il Genoa. Pedro? Non mi sorprende che sia in Primavera. Non può essere messo subito davanti a Vlahovic, e non giocherà nemmeno contro la Samp mercoledì"