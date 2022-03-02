"Non è una partita come le altre" non arriva il sold out. I tifosi insorgono, polemiche in corso

Sono 27.000 i biglietti venduti per Fiorentina-Juventus

"Non è una partita come le altre" è lo slogan con cui la Fiorentina sui social ha lanciato la sfida alla Juventus. Ma il ritorno di Vlahovic al Franchi rischia di essere senza il tutto esaurito. A poco più di 24 ore dalla sfida infatti sono stati venduti 23 mila biglietti su 32 mila disponibili. Alla base del mancato tutto esaurito ci sono diverse motivazioni a cominciare dai prezzi: dai 40 euro agli 80 per la Maratona. Tanti si sono lamentati dell'obbligo dell'Inviolacard per accedere allo stadio e acquistare i biglietti. Lo scrive Repubblica. Come da intervento di Ivan Affibbiato ieri a Radio Bruno, i biglietti già ieri sera erano a 27.000.

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