Non è il momento di perdere la testa per la Fiorentina. I viola facciano tesoro delle critiche 

È il momento che la Fiorentina non perda la testa. È molto forte la botta subita a Bergamo. Una botta, in un certo senso, figlia anche di un atteggiamento masochistico. Se l’autostima era cresciuta dopo la vittoria con il Viktoria Plzen che ha condotto i viola alla semifinale di Conference League, ora rischia di diminuire dopo un’eliminazione che priva Firenze della possibilità di giocarsi la Coppa Italia contro l’eterna rivale bianconera. Tuttavia, nonostante il pessimismo che scaturisce da ogni ko dei viola, questa stagione imperfetta può ancora diventare trionfale: c’è una finale europea da raggiungere e c’è un campionato che potrebbe riservare una sorpresa nel finale. C’è insomma un assalto finale per entrare in Europa League da onorare e condurre al massimo delle proprie potenzialità. Tutto questo, però, a patto che la Fiorentina non si disunisca e, magari, faccia tesoro delle critiche. Lo scrive il Corriere dello Sport.