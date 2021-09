Alfred Duncan ha giocato poco più di un’ora ad un altissimo livello. Al 65′ poi la sostituzione per contrastare il cambio modulo dell’Udinese. Castrovilli non c’è e ci pensa dunque lui. Lotta come un martello, per lui queste occasioni sono d’oro per dimostrare il suo valore. Lo scrive La Nazione.

