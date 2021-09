Corriere dello Sport: “I tifosi viola sognano, l’Europa ora non è più un miraggio”

Vince la Fiorentina di rigore, trascinata dal solito Vlahovic, chirurgico quando si tratta di sistemare il pallone sul dischetto. Il gruppo di Italiano dimostra anche di sapere stringere i denti e soffrire. Mai la Fiorentina targata Commisso era partita così tanto forte: dopo sei turno sono cinque i punti in più rispetto alla passata stagione. I tifosi finalmente sognano: l’Europa adesso non è più in miraggio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, MOVIOLA CORSPORT: “GHERSINI NON VEDE IL RIGORE NETTO SU BONAVENTURA. CONTATTO QUARTA-DEULOFEU NO RIGORE”