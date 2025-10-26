Nocerino svela: "Dovevo andare alla Fiorentina, ma Ranieri mi trattenne alla Juventus per giocarmela"

L'ex centrocampista di Milan e Juventus ha parlato di un suo retroscena legato ad un possibile passaggio in viola

Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex centrocampista di Palermo, Juventus e Milan Antonio Nocerino che ha raccontato anche un aneddoto del suo inizio di carriera: "All'inizio mi voleva la Fiorentina quando ero appena rientrato a Torino e c'era Ranieri come allenatore. Io vedevo Nedved, Buffon, Del Piero e Trezeguet, mi sentivo fuori luogo e non all'altezza, ma lui mi disse che dovevo giocarmela e sono rimasto. Poi sono andato a Palermo dove sono stato benissimo e ho giocato con dei fenomeni come Miccoli, Ilicic e Pastore, non sarei mai andato via, però Zamparini volle cambiare tutto e mi vendette al Milan per poco, mi viene da ridere ancora."