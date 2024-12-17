No alla Kean-dipendenza, l’attacco sta faticando. Ora serve il miglior Gudmundsson 

Non solo Gudmundsson, anche Colpani deve cambiare passo

La Fiorentina nelle ultime settimane è sembrata essere stanca, e non è un caso che molte delle sue vittorie siano arrivate per 1-0. Vittorie pesanti certo, ma che nascondevano qualche crepa nei meccanismi viola. Soprattutto è stato l'attacco a faticare. La Fiorentina non può permettersi una dipendenza da Kean, contro il Bologna sono stati tantissimi i suoi duelli, ma solo 2 tiri effettuati.

Per questo deve salire in cattedra Albert Gudmundsson, e anche Colpani deve cambiare passo. Palladino dovrà trovare nuove soluzioni, giovedì c'è una sfida importante a Guimaraes, mentre da lunedì prossimo ci si rituffa nel campionato per derubricare Bologna a semplice incidente di percorso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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