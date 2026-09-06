Njie: "Torneremo più forti e migliori, un onore indossare questi colori per la prima volta"

L'esterno svedese ha parlato dopo la sconfitta col Torino

«Indossare questi colori per la prima volta è stato un vero onore. L'esito della gara non è quello che ci aspettavamo, ma lavoreremo per rialzarci più forti». Con questo post su Instagram, Alieu Njie ha commentato la sconfitta interna rimediata contro il Torino, match che ha segnato il suo debutto ufficiale in maglia viola.

L'ala svedese è stata lanciata subito nell'undici iniziale proprio contro la sua ex formazione, andando vicinissima alla rete dopo appena sessanta secondi dal fischio d'inizio. A negargli la gioia del gol è stato un salvataggio provvidenziale sulla linea di porta effettuato da Niccolò Fortini, un altro ex della partita.