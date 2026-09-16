Njie convocato nella Svezia Under 21, giocherà contro la Polonia e la Macedonia del Nord nelle qualificazioni
L'esterno viola fa parte del gruppo che farà le qualificazioni europee
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2026 14:16
La Svezia Under 21 si prepara a disputare gli ultimi appuntamenti del percorso di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. La selezione scandinava sarà impegnata prima in trasferta contro la Polonia, per poi chiudere il proprio cammino tra le mura amiche affrontando la Macedonia del Nord a Falkenberg.
Il tecnico Daniel Bäckström ha ufficializzato oggi l'elenco dei convocati, nel quale figura anche l'esterno della Fiorentina Alieu Njie. Il giocatore viola sarà quindi a disposizione della propria nazionale al termine della sfida contro il Napoli, prima di unirsi al gruppo della Svezia Under 21.