Niente visita alla squadra prima della Lazio, Andrea Della Valle bloccato per impegni di lavoro
In questo inizio di stagione il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è stato sempre presente al fianco della squadra, o con visite al centro sportivo oppure prima e dopo le partite casalinghe. Q...
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 20:06
In questo inizio di stagione il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è stato sempre presente al fianco della squadra, o con visite al centro sportivo oppure prima e dopo le partite casalinghe. Questa volta però non può incontrare la squadra prima della partita della Lazio per impegni di lavoro.