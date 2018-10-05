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Niente visita alla squadra prima della Lazio, Andrea Della Valle bloccato per impegni di lavoro

In questo inizio di stagione il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è stato sempre presente al fianco della squadra, o con visite al centro sportivo oppure prima e dopo le partite casalinghe. Q...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 20:06
Niente visita alla squadra prima della Lazio, Andrea Della Valle bloccato per impegni di lavoro -
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In questo inizio di stagione il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è stato sempre presente al fianco della squadra, o con visite al centro sportivo oppure prima e dopo le partite casalinghe. Questa volta però non può incontrare la squadra prima della partita della Lazio per impegni di lavoro.

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