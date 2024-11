Niente vacanze per Gudmundsson, si sta allenando tutti i giorni al Viola Park. L’obiettivo è l’Inter

Albert Gudmundsson manca ormai dalla gara di Lecce, ma fin dal suo infortunio l’obiettivo è sempre stato quello di rientrare contro l’Inter. Una gara che potrebbe assumere i contorni di una sfida Scudetto. L’islandese vuole esserci a tutti i costi.

Non è un caso che tutti i compagni siano in vacanza, mentre lui si alleni tutti i giorni al Viola Park. La scaletta è molto precisa, con cure e terapie, ma i moderni strumenti del Viola Park potrebbero accelerare il suo recupero. Gudmundsson potrebbe tornare ad allenarsi in campo la prossima settimana, e rientrare in gruppo nella settimana che va dalla gara di Como a quella contro l’Inter. Difficilmente nel big match partirà dall’inizio, ma ha già fatto vedere di poter essere decisivo anche in pochi minuti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.