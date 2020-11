CorFio, niente Nazionale per Biraghi e Castrovilli. Prandelli pronto a riabbracciare chi ha violato la “bolla”

Con la «bolla» della Fiorentina protratta fino a domani per le positività che si sono susseguite nel gruppo squadra (Callejon e un fisioterapista), Biraghi e Castrovilli devono dire addio alla Nazionale anche per l’ultima gara con la Bosnia. La federazione infatti li ha esclusi dall’elenco dei convocati per rispettare il divieto dell’Asl. Prandelli invece ritroverà tra giovedì e venerdì Milenkovic, Quarta, Caceres, Amrabat, Pulgar e Vlahovic, che invece hanno violato la «bolla» cedendo alle pressioni delle federazioni. Prima della partenza e al rientro in Italia i 6 dovranno sottoporsi a tamponi e stare in isolamento, anche se potranno allenarsi e giocare. Per la violazione dello stop dell’Asl la Procura federale, su segnalazione della Fiorentina, ha aperto un’inchiesta. Un atto dovuto che difficilmente avrà conseguenze vista la confusione tra i protocolli nazionali e quelli della FIFA. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

